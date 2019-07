Mutmaßlicher Schlepper am Wiener Hauptbahnhof festgenommen

Die Polizei nahm am Samstag am Wiener Hauptbahnhof einen Mann fest, der die Reise zweier Türken von Wien nach Deutschland organisierte. Alle drei Männer hatten gefälschte Ausweise bei sich, sie wurden festgenommen.

Wiener Polizeibeamte führten am Samstag im Zuge einer Schwerpunktaktion mehrere Personenkontrollen am Hauptbahnhof durch. Dabei kontrollierten sie einen 22-Jährigen, der sich mit einer rumänischen ID-Card ausgewiesen hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Aus diesem Grund wurde der 22-Jährige festgenommen. Im Zuge einer Personendurchsuchung fanden die Beamten einen türkischen Reisepass sowie eine türkische ID-Card. Bei einer Befragung zeigte sich der Mann geständig, die gefälschte rumänische ID-Card in Moldawien gekauft zu haben, um im Anschluss nach Wien zu kommen.