Mutmaßlicher Ladendieb schlug Polizisten in den Bauch

Am Mittwoch wurde die Polizei zu einem mutmaßlichen Ladendiebstahl nach Wien-Donaustadt gerufen. Der mutmaßliche Dieb verhielt sich sehr aggressiv gegenüber den Beamten.

Gegen 17.45 Uhr wurden Beamte wegen einen mutmaßlichen Ladendiebs zu einer Tankstelle in Wien-Donaustadt gerufen. Ein augenscheinlich stark alkohlisierter Mann verhielt sich den Polizisten gegenüber aggressiv. Der 45-Jährige schlug den Beamten unvermittelt mit der Faust in den Bauch. Daraufhin wurde er festgenommen. Im Zuge der Festnahme verletzte sich ein Polizist im Ellenbogen- und Kniebereich, sodass er in einem Spital behandelt werden musste.