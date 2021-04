Mutmaßlicher KFZ-Einbrecher in Wien-Favoriten festgenommen

Am Mittwoch soll ein 24-Jähriger eine Tasche aus einem Kfz am Keplerplatz in Wien-Favoriten gestohlen haben. Er wurde festgenommen.

Gegen 16.50 Uhr soll ein 24-Jähriger die Tasche eines 21-Jährigen aus einem Fahrzeug gestohlen haben. Nachdem der 21-Jährige den Diebstahl bemerkte, sah er den mutmaßlichen Täter mit der Tasche in der Straße gehen.

21-Jähriger hielt mutmaßlichen Dieb fest

Der 21-Jährige hielt den Mann an und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige versuchte zu Fuß zu flüchten und wurde vom Opfer, dessen Bekannten und einem Passanten bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Es stelle sich weiter heraus, dass gegen den 24-jährigen algerischen Staatsangehörigen ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag bestand.