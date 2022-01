Mutmaßlicher Fahrraddieb in Wien-Margareten aufgeflogen

Ein mutmaßlicher Einbrecher und Fahrraddieb ist am Sonntagvormittag in Wien-Margareten aufgeflogen. Zeugen beobachteten den Mann und Verständigten die Polizei.

Am Sonntagvormittag verständigten Zeugen die Polizei wegen eines Mannes, der in Wien-Margareten Fahrräder gestohlen haben soll. Die Zeugen gaben an, dass im Stiegenhaus der Wohnhausanlage ein Fahrrad und eine Werkzeugtasche lag. In weiterer Folge konnten sie den unbekannten Mann mit einem weiteren Fahrrad und einem Abholschein einer Postsendung im Innenhof wahrnehmen.