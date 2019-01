Mutmaßlicher Fahrraddieb in Wien-Donaustadt stellte sich

Bereits am 3. Oktober beobachteten Zeugen einen mutmaßlichen Fahrraddieb rund um den Kagraner Platz in Wien-Donaustadt. Der junge Mann hat sich heute gestellt.

Zweiter Fahrraddiebstahl in Wien-Donaustadt

Kurze Zeit später beobachtete ein anderer Zeuge den – wie sich später herausstellte – selben Tatverdächtigen, wie er in der Saikogasse in Wien-Donaustadt an einem Fahrrad hantierte, das an einer Laterne angekettet war. Der Mann sprach den mutmaßlichen Dieb ebenfalls an. Der setzte sich auf das gestohlene Fahrrad und flüchtete in Richtung Johann-Zak-Weg.