Mutmaßlicher Einbruch in Wien-Favoriten: Zwei Jugendliche festgenommen

In der Nacht auf Dienstag konnten Zeugen zwei Jugendliche bei einem mutmaßlichen Einbruch beobachten. Die beiden konnten festgenommen werden.

Um 1.05 Uhr in der Nacht konnten Anrainer einen Einbruch in ein Café in Wien-Favoriten beobachten. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Wien-Favoriten: Jugendliche brachen übers Dach in ein Café ein

Ein 16- und ein 17-Jähriger konnten über ein Lüftungsrohr an der Fassade auf das Dach des Hauses gelangen. Dort brachen sie ein Dachflächenfenster auf und gelangten über dieses in das Café. Dort eingedrungen, durchwühlten die Büros und packten Diebesgut in ihre Rucksäcke.

Bevor die Polizisten die Räume durchsuchten, wurde das gesamte Gebäude von außen abgesichert. Plötzlich wurden die Beamten auf zwei Personen am Dach aufmerksam. Die beiden wollten flüchten. Über den Innenhof konnten sich die Polizisten ebenfalls Zutritt zu dem Flachdach schaffen.

Burschen versuchten zu flüchten: Festnahme in Wien-Favoriten



Nachdem angenommen wurde, dass die beiden Jugendlichen sich in einem Versteck aufhielten, forderten die Beamten sie auf, herauszukommen. In diesem Moment sprangen die beiden jungen Männer unter den Abluftrohen hervor und rannten über das Flachdach in Richtung Zohmanngasse. Vom Flachdach aus sprangen sie über die rund drei Meter hohe Mauer in den Innenhof und konnten so das Gelände verlassen. Doch dort warten schon weitere Beamte auf die beiden moldawischen Staatsbürger.

Beide ließen sich widerstandslos festnehmen. In den Rucksäcken konnten die Beamten mehrere hundert Euro und Einbruchswerkzeug sicherstellen.

(Red)