Mutmaßlicher Einbrecher in Wien-Währing: Festnahme

Am Montag konnten Beamte im Zuge einer Schwerpunktstreife einen mutmaßlichen Einbrecher in Wien-Währing festnehmen.

Die Beamten einer Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) war am Montag in Wien-Währing untewergs. Zur selben Zeit wurde in der Landesleitzentrale ein Notruf abgegeben. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein verdächtiger Mann mehrere Stiegenhäuser betrat.