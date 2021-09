Mutmaßlicher Einbrecher in Wien-Leopoldstadt gefasst

Ein mutmaßlicher Einbrecher wurde am Dienstag in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Er wurde von der Wohnungsbewohnerin auf frischer Tat ertappt.

Am Dienstagmittag wurde ein 30-jähriger Algerier von Polizisten in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Er steht im Verdacht, in eine Wohnung eingebrochen zu sein, in der sich noch die Lebensgefährtin (35) des Wohnungsinhabers befand.