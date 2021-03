Mutmaßlicher Drogenhandel: Festnahme am Wiener Praterstern

Am Mittwochfrüh konnte ein 28-Jähriger am Wiener Praterstern festgenommen werden. Es bestand der Verdacht des Suchtmittelhandels.

Tatverdächtige soll zwei Kugeln mit Heroin (1,4 Gramm) an einen 50-jährigen Abnehmer um 40 Euro verkauft haben. Es bestand außerdem der Verdacht, dass der 28-Jährige bei der Anhaltung weitere Drogen verschluckt haben könnte. Deshalb wurde er ins Spital gebracht. Beim Röntgen wurden acht Fremdkörper (vermutlich Suchtmittelkugeln) im Körper wahrgenommen. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.