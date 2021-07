Mutmaßlicher Drogendealer schlägt und tritt Polizisten am Wiener Praterstern

Am Sonntagabend führten Beamte der Bereitschaftseinheit Schwerpunktkontrollen im Bereich des Bahnhofs Praterstern durch. Ein 43-jähriger Mann ging dabei gewaltsam auf die Polizisten los.

Die Polizisten hielten am Sonntag gegen 18:00 einen 43-jährigen Iraner wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels am Praterstern an. Im Zuge der Amtshandlung begaben sie sich mit dem Mann in die Polizeiinspektion Praterstern.