Mutmaßlicher Drogen-Dealer verletzt in Ottakring Polizisten und demoliert Autos

Ein 26 Jahre alter Dealer hat am Sonntagabend bei seiner Festnahme in Wien einen Polizisten verletzt sowie zwei Fahrzeuge beschädigt. Zuvor war er vor den Beamten davongelaufen. Der Malier, der sich unrechtmäßig in Österreich befand, wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und befindet sich in Haft, berichtete die Polizei am Montag.