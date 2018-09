Mutmaßlicher Dieb in Wien-Meidling auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag konnte ein mutmaßlicher Taschendieb bei einem versuchten Diebstahl am Bahnhof Meidling beobachtet werden. Er wurde festgenommen.

Am Donnerstag um 14.10 Uhr waren Polizisten der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug am Bahnhof Meidling in ziviler Kleidung unterwegs. Dort beobachteten sie einen 20-Jährigen, wie er auf der Rolltreppe in die Handtasche der vor ihm stehenden Frau griff. Die Frau bemerkte, dass der Mann sie bestehlen wollten und stellte ihn zur Rede. Der Mann war polizeilich bereits bekannt und wurde von den Beamten festgenommen. Er befindet sich in Haft.