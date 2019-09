Mutmaßlicher Dealer in Wien-Hietzing geschnappt

Ein 26-jähriger Wiener soll von Hietzing aus Drogen in großem Stil verkauft haben und wurde bereits am Dienstag von der Polizei dingfest gemacht. Der Verkaufswert dürfte bei über 100.000 Euro liegen.

Bereits am Dienstagabend ist ein 26-jähriger Mann, der mehrere Kilogramm Cannabis verkauft haben soll, in der Auhofstraße in Wien-Hietzing festgenommen worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten rund einen halben Kilo Cannabis, Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sowie eine Kleinkaliberpistole und einen Schlagring sicher.