Mutmaßlicher Autoknacker von Wiener Polizei gefasst

Die Wiener Polizei konnte am Montag einen mutmaßlichen Autoknacker in Favoriten fassen. Der 23-Jährige soll in mindestens zwei Autos eingebrochen haben.

Am Montag um 21:45 Uhr konnte ein 23-jähriger Syrer in Wien-Favoriten festgenommen werden. Er wird verdächtigt, in zwei Autos eingebrochen zu haben. Der mutmaßliche Täter konnte mithilfe eines Zeugen ausgeforscht werden. Der hatte den Tatverdächtigen am 18. Februar bei einem Fahrzeugeinbruch beobachtet und gefilmt. Am 31. Mai wurde der mutmaßliche Täter vom Zeugen wiedererkannt und konnte in weiterer Folge, nach einem erfolglosen Fluchtversuch, von den einschreitenden Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen konnte dem 23-Jährigen ein weiterer Fahrzeugeinbruch nachgewiesen werden. Er wurde in die Justizanstalt Wien gebracht.