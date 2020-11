Mutmaßliche Zuhälter in Wien-Favoriten verhaftet

Zwei mutmaßliche Zuhälter wurden am Mittwoch in Wien-Favoriten von der Polizei festgenommen. Die Männer sollen mehrere Frauen zur Prostitution gezwungen haben.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten am Mittwoch zwei Rumänen (31, 42) in der Herzgasse in Wien-Favoriten festgenommen werden. Gegen die mutmaßlichen Täter besteht ein europäischer Haftbefehl wegen des Verdachts der Zwangsprostitution, die sie in Deutschland in den Jahren 2012 bis 2019 begangen haben sollen. In Österreich bzw. in Wien seien sie nicht straffällig geworden, sondern nur untergetaucht, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass auf APA-Anfrage. Die Tatverdächtigen wurde in eine Justizanstalt gebracht.