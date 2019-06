Mutmaßliche Polizeigewalt bei Wiener Demo: Unabhängige Untersuchung gefordert

Nach den Vorfällen auf einer Klima-Demo in Wien, bei dem es zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen den Beamten und den Aktivisten kam, soll laut Nowak eine unabhängige Behörde die Untersuchungen leiten.

Nach den Fällen von Polizeigewalt bei einer Klima-Demonstration in Wien hat Menschenrechtsprofessor Manfred Nowak die Einrichtung einer unabhängigen Behörde zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen gegen die Polizei gefordert. "Die Videos an sich sind kein Beweis für eine unmenschliche Behandlung, aber sie sind ein Indiz dafür, dass etwas falsch gelaufen sein könnte", sagte Nowak.

Die Polizei darf bei Einsätzen "nicht selbst provozieren und sich nicht provozieren lassen". "Das unterscheidet eine professionelle Polizei in einem Rechtsstaat von einer nicht professionellen", sagte der Menschenrechtsexperte im Gespräch mit der APA. Der Gründer des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte forderte, dass Gewaltvorwürfe gegen Polizisten "so schnell wie möglich und so effizient wie möglich untersucht werden müssen". Damit könnte auch "eine ganz andere Polizeikultur etabliert werden", sagte der Experte. Die Erstuntersuchung wurde "wieder durch die Polizei gemacht, auch wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren an sich zieht, reicht das nicht und es ist viel zu spät reagiert worden", kritisierte der Jurist.