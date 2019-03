Mutmaßliche Fahrraddiebe in Wien-Simmering gestellt

Ein Diebespärchen soll in Wien-Simmering Fahrräder aus einem Fahrradkeller gestohlen und die Räder danach im Internet verkauft haben. Die Polizei stellte die beiden.

Ein Diebstahlsopfer hat in Wien seine zwei gestohlenen Fahrräder in einer Online-Flohmarktapp gefunden und dies der Polizei gemeldet. Die Diebe – ein 24-jähriger Slowake und eine 32-jährige Bosnierin – wurden daraufhin ausgeforscht. Sie hatten in dem Fahrradkeller teure Räder fotografiert, auf die Online-Marktplatz-Plattform gestellt und erst dann gestohlen, als es Kaufinteressenten gab.

Verdächtigen teilweise geständig

Die beiden Beschuldigten wurden am Sonntag vorläufig festgenommen. Die Räder hatten sie in einem Fahrradkeller in der Braunhubergasse in Wien-Simmering entwendet, dafür hatten sie die Schlösser mit einem Bolzenschneider geöffnet. “Es wird nun überprüft, ob sie weitere Diebstähle begangen haben”, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der 24-Jährige war geständig.