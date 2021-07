Mutmaßliche Drohung und Erpressung in Wien-Floridsdorf

Ein 26-Jähriger rief am Montag bei der Wiener Polizei an, weil er von zwei Männern bedroht und erpresst worden sein soll. Dabei sollen die Männer auch mit einer Schusswaffe gedroht haben.

Am Montagmittag wurde die Wiener Polizei zu einem Einsatz wegen einer Nötigung, mutmaßlich mit einer Schusswaffe, in die Moritz-Dreger-Gasse in Wien-Floridsdorf beordert. Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der Bereitschaftseinheit und der WEGA begaben sich zum Einsatzort. Das 26-jährige Opfer erwartete bereits die Beamten und gab an, seit mehreren Tagen von zwei Männern mittels SMS und Anrufen bedroht worden zu sein.