Mutmaßliche Drogendealer in Wien-Leopoldstadt gefasst

Die Wiener Polizei konnte am Sonntag bei einer Hausdurchsuchung rund ein halbes Kilo Heroin und noch andere Drogen bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Wiener Leopoldstadt konfiszieren.

Am Sonntagmorgen klopfte bei einer Wohnung in der Pazmanitengasse in Wien-Leopoldstadt das Landeskriminalamt an die Tür. Die Beamten hegten nach längeren Ermittlungen den Verdacht auf Suchtgifthandel. Bei der Durchsuchung bemerkten die Beamten eine Schnur, die durch das WC-Fenster nach außen führte. Am Ende der Schnur, an der Außenmauer, befand sich ein Sack, in dem das gesuchte Suchtmittel versteckt war: ca. 455 Gramm Heroin, ca. 173 Gramm Kokain, ca. 90 Gramm Cannabiskraut.