Mutmaßliche Autoeinbrecher in Wien-Neubau erwischt

Am Donnerstag konnte ein Zeuge zwei mutmaßliche Autoeinbrecher beobachten. Die Wiener Polizei konnte die beiden rasch anhalten.

Gegen 9.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er hatte zwei verdächtige Männer in der Lindengasse in Wien-Neubau beobachtet. Diese blickten in Innenräume von geparkten Pkw und wirkten, als würden sie diese zu öffnen versuchen. Die Beamten konnten die beiden Männer im Alter von 17 und 19 Jahren in der Stollgasse anhalten. Die beiden hatten Einbruchswerkzeug und einen Störsender dabei. Mit einem Störsender kann die Funkverbindung zwischen Autoschloss und der Fernbedienung unterbrochen werden. So würden die Opfer glauben, ihr Auto versperrt zu haben, die Türen wären aber noch offen.