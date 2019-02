Mutmaßliche Autodiebe in Wien-Meidling festgenommen

Die Wiener Polizei wurde am Mittwochnachmittag in Wien-Meidling auf ein gestohlenes Fahrzeug aufmerksam. Zwei mutmaßliche Täter konnten festgenommen werden, nach einem weiteren wird gesucht.

Den Tipp erhielten sie von einem Zeugen an einem Imbissstand in Wien-Meidling, der das Auto ohne Kennzeichen mit stark überhöhter Geschwindigkeit vorbeirasen sah. Laut Zeugen fuhren mehrere junge Männer in dem Auto, weshalb die Polizei auch zwei junge Männer anhielt, die in der Oswaldgasse wenige Meter neben dem gestohlenen Pkw standen. Die bestritten aber die Tat und es konnten weder Fahrzeugschlüssel noch sonstige Gegenstände, die auf eine Tat hindeuten, bei ihnen gefunden werden.