"Mutige Schritte" für Schließung der Lohnschere gefordert

"Es kann nicht sein, dass im Jahr 2019 Frauen im Schnitt immer noch deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen", lautet die Kritik.

SPÖ, NEOS und PRO-GE fordern Schließen der Lohnschere

Kampagnenstart von "Best of 15"

Die Gewerkschaft PRO-GE startet zum heurigen Equal Pay Day die Kampagne "Best of 15" für gerechte Pensionen. Gefordert wird "statt der Lebensdurchrechnung die einkommensstärksten Jahre zur Pensionsbemessung heranzuziehen und so für eine Aufwertung der Pensionen zu sorgen", schilderte Bundesfrauenvorsitzende Klaudia Frieben in einer Aussendung.