Mutige Mitarbeiterin entriss Räuber in Wien 15 Beil

In Wien-Rudolfsheim klickten für einen 48-Jährigen am Dienstag die Handschellen, nachdem er versuchte, eine Kosmetikfiliale mit einem Beil auszurauben. Eine mutige Mitarbeiterin vereitelte seine Pläne jedoch.

Ein 48-jähriger österreichischer Staatsbürger betrat am 26. März gegen 17.00 Uhr eine Kosmetikfiliale am Sechshauser Gürtel in Wien-Rudolfsheim mit einem Beil und griff in Richtung Geldkassette. Der Mann war offensichtlich so schwer betrunken, dass eine Mitarbeiterin ihm die Waffe wegreißen und ihn wegschubsen konnte.