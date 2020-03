Muslime nehmen Moschee-Verbot an - Ramadan sorgt für Unsicherheit

Laut der IGGÖ nehmen Österreichs Muslime die Verbote rund um das Coronavirus gut an. Für Probleme könnte aber der anstehende Fastenmonat Ramadan sorgen.

Österreichs Muslime nehmen die aufgrund des Coronavirus getroffenen Verbote gut an. Das berichtete die Sprecherin der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) am Dienstag auf APA-Anfrage. Derzeit berät ein theologischer Rat darüber, wie man im Ende April beginnenden Fastenmonat Ramadan damit umgehen wird, sollten die Einschränkungen durch die Regierung bestehen bleiben.

Gebetsräume in Österreich geschlossen

Als erste Religionsgemeinschaft überhaupt in Österreich hatte die IGGÖ die Gebetsräumlichkeiten aufgrund der Ansteckungsgefahr noch vor den strikten Vorgaben der Regierung geschlossen und Freitagsgebete in den Moscheen ausgesetzt. Dies habe zu Beginn noch für Aufregung gesorgt, das Verständnis habe aber schnell zugenommen. Von Ausreißern, die etwa private Räume zur Versammlung nutzen, weiß man in der IGGÖ nichts.