Musikalischer Adventkalender zieht durch Wiens Bezirke

Alle Jahre wieder: Auch heuer werden sich 23 Wiener Bühnen und Nicht-Bühnen auf den Musikalischen Adventkalender vorbereiten. Die Vorführungen finden am jeweiligen Kalendertag im jeweiligen Bezirk statt.

Musikalische Schmankerl

In den über drei Wochen des Adventkalenders gibt es nahezu die ganze Vielfalt der Musik zu erleben, die in Wien auf höchstem Niveau gemacht wird. Es gibt Chöre (Der Schmusechor am 6.12. mit Biz/Hasicka/Lackner/Reiter im TAG, die Gesangskapelle Hermann am 18.12. im Konzertcafe Schmid-Hansl und das Vokalensemble Glas am 19.12. in der Buschenschank Hengl-Haslbrunner und Solo-Künstler wie etwa die wunderbare Marie Spaemann am 9.12. im Schubert Theater.