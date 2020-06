Multimediales Angebot: Erste Wiener Frauengesundheitswoche im Herbst

Im Herbst wird es erstmals eine Wiener Frauengesundheitswoche geben. Diese wird jedoch nicht vor Ort stattfinden, sondern über verschiedenste Medien.

Von 28. September bis 2. Oktober 2020 werden auf verschiedenen Plattformen Frauengesundheits- und Mädchengesundheits-Schwerpunkte gesetzt. Bereits 1998 beschloss der Wiener Gemeinderat die Gründung des Wiener Programms für Frauengesundheit. Damit sollte ein erster Schritt in Richtung einer frauengerechteren Gesundheitsversorgung und -information gesetzt werden. Drei Jahre später veranstaltete das Wiener Programm für Frauengesundheit die ersten Wiener Mädchen- und Frauengesundheitstage "fem vital" bei freiem Eintritt. Diese hätten heuer bereits zum 18. Mal im Wiener Rathaus stattgefunden. Coronabedingt ist hier jedoch eine Umplanung notwendig.

Umfangreiches Angebot bei Wiener Frauengesundheitswoche

Das Wiener Programm für Frauengesundheit bietet heuer von 28. September bis 2. Oktober ein umfangreiches Angebot. Unter anderem wird es zahlreiche Radio- und TV Beiträge, Online Vorträge im Livestream und zum Nachhören, Podcasts, Beteiligungsaktivitäten bis hin zu diversen On- und Offline-Angeboten geben. Mädchen als auch Frauen in allen Lebenslagen sollen zu den verschiedensten Themen der Frauengesundheit sensibilisiert und informiert werden. Frauengesundheit ist weit mehr als PAP-Abstrich oder Brustkrebsvorsorgeuntersuchung.

Fünf Schwerpunkttage rund um Frauengesundheit

An fünf Schwerpunkttagen - "Seelische Gesundheit", "Sexuelle Gesundheit", "Frauengesundheit ein Leben lang", "Gesund ins Alter" und "Schwangerschaft und Geburt" - wird dieser Frage nachgegangen. Corona war und ist auch eine Belastung für die Seele, daher geht es in der Wiener Frauengesundheitswoche auch um die seelische Gesundheit: Stichwort Depressionen, Entschleunigung oder auch Gewalt gegen Frauen.

Online-Vorträge zu verschiedenen Schwerpunktthemen

Die Frauengesundheitswoche der Stadt Wien informiert über die körperlichen, psychischen, sozialen und ökonomischen Aspekte eines gesunden Lebens. In zahlreichen Online-Vorträgen, Expertinneninterviews und Online-Diskussionsrunden werden interessierte Frauen und Mädchen per Livestream informiert. Dabei wird auch die Möglichkeit geboten, online Fragen zu stellen. Im Anschluss an die jeweiligen Livestreams werden diese als Video sowohl auf der Website des Wiener Programms für Frauengesundheit als auch auf deren Youtube-Channel abrufbar sein.