Müllberge zu Weihnachten richtig entsorgen

Rund um die Weihnachtsfeiertage fallen in Wien im Schnitt 550 Tonnen Restmüll und 300 Tonnen Altpapier an. Alles zur richtigen Entsorgung lesen Sie hier.

Werden Verpackungen richtig getrennt, so können sie zumindest sehr effizient wieder in den Recyclingkreislauf gebracht werden, hieß es in einer Aussendung der Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) am Montag.

Abfall zu Weihnachten kann effizient recycelt werden

Damit Altpapier gut verwertet werden kann, ist die richtige Trennung besonders wichtig. Für den Altpapier-Behälter geeignet sind demnach Zeitungen, unbeschichtetes Geschenkpapier, Briefe oder Schreibpapier. "Um Platz in den Behältern zu sparen, sollten Zeitungen gestapelt und sperrige Papierprodukte vor dem Einwurf gefaltet werden", riet der ÖWAV. Sonstiges Verpackungsmaterial, wie zum Beispiel Styropor oder Kunststoffhüllen, muss entfernt werden, bevor die Papierteile in den Altpapierbehälter geworfen werden.

Große Kartonagen, Schachteln und Styropor sollten nach Möglichkeit beim Abfallsammelzentrum abgegeben werden. Das entlastet die Kapazität der Papiersammelbehälter und aus Karton kann so wieder neuer Karton hergestellt werden. Styropor ist ein wertvoller Rohstoff und wird überhaupt gesondert gesammelt. Beschichtetes Geschenkpapier muss im Restmüll entsorgen werden. "Am besten man verzichtet gleich darauf und greift stattdessen etwa zu wiederverwendbaren Säcken", so der ÖWAV.

So werden Elektrogeräte richtig entsorgt

Weihnachten und Silvester ist für viele auch der richtige Zeitpunkt, um ausgediente Elektrogeräte auszusortieren. Jährlich fallen rund 82.400 Tonnen ausrangierte Elektrogeräte in Österreich an, welche bei den Sammelzentren entsorgt werden sollten. Das dichte Netz an Abgabemöglichkeiten mit über 2.100 österreichweiten Sammelstellen hilft bei der Entsorgung. Geräte mit Akkus gehören keinesfalls in den Restmüll, da daraus im Zuge der Abfallbehandlung Brände entstehen können.

Sind IT-Geräte wie Netbooks, Laptops, Tablets noch funktionsfähig, dann können sie zum Beispiel bei den Wiener Volkshochschulen abgegeben werden. Die Geräte werden danach ins Demontage- und Recyclingzentrum und weiter zu einem Spezialisten in der Verwertung von IT-Geräten gebracht. Dort werden alle Daten gelöscht, die Geräte gereinigt, gegebenenfalls repariert und neu mit Programmen aufgesetzt. Danach kommen die Netbooks zum Beispiel in Tageszentren für Obdachlose wieder zum Einsatz.