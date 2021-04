Mücksteins Schuhe

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Gesundheitsminister sollte weniger daran denken, was er gerne trägt, sondern wie das von 8,9 Millionen Menschen gesehen wird.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mag Sneakers „wirklich“, wie er betont. Also trug er diese Woche auch bei seiner Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg welche: Er wolle sich „nicht verbiegen“.

Wolfgang Mückstein ist nicht mehr Privatmann und Arzt von ein paar hundert Patientinnen und Patienten, sondern Gesundheitsminister für 8,9 Millionen Menschen in Österreich. In diesem Sinne treten seine persönlichen Vorlieben in den Hintergrund gegenüber dem, was sich nach Ansicht einer Masse gehört. Wie auch immer er das sehen mag. Das hat nichts mit Verbiegen zu tun, das ist pragmatisch: Würde man eine Umfrage durchführen, was ein erwachsener Mann beim Bundespräsidenten zu tragen hat bei einer Angelobung, würde wohl eine deutliche Mehrheit antworten „Anzug, Krawatte, Business-Schuhe“.