Mückstein zu Grünem Pass: "Datenschutz ist uns sehr wichtig"

Bezüglich der Datenschutzbedenken beim Grünen Pass bekräftigt Wolfgang Mückstein die Wichtigkeit des Datenschutzes. Der Gesundheitsminister schaut ansonsten "recht optimistisch in die nächsten Wochen".

"Datenschutz ist uns sehr wichtig", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch am Rande eines Schulbesuchs in Wien zur APA im Zusammenhang mit den Datenschutzbedenken wegen der geplanten Verknüpfung von Corona-Status und Daten etwa über Erwerbsleben, Einkommen, Bildungsweg etc. Nachdem man gesehen habe, dass während der Pandemie die Daten nicht optimal vorhanden waren, um Einschätzungen treffen zu können, stelle man das nun auf neue Beine.