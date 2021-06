Mückstein will mehr Mittel für Prävention von Delogierungen

Dank der Corona-Mietstundungen sind die Räumungsklagen 2020 geringer als in den Jahren davor. Nun wird jedoch mit einem Nachholeffekt gerechnet. Mückstein will deshalb mehr Mittel für die Prävention von Delogierungen.

Die Coronakrise hat für viele Menschen durch Jobverlust oder Kurzarbeit finanzielle Probleme gebracht, die Zahl der Delogierungen und Räumungsklagen war dank der Corona-Mietstundungen 2020 allerdings geringer als in früheren Jahren. Mit Ende März sind die Mietstundungen ausgelaufen, Expertinnen und Experten rechnen mit einem Nachholeffekt und einer Delogierungswelle. Das Sozialministerium will deshalb nun mehr Mittel für die Delogierungsprävention zur Verfügung stellen.

Konkret kündigt Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) 24 Mio. Euro an, mit denen Projekte der Initiative Wohnungssicherung in Österreich - einem Zusammenschluss unterschiedlicher gemeinnütziger Organisationen in diesem Bereich - finanziert werden sollen. Die gesetzliche Grundlage dafür soll am 1. Juli im Sozialausschuss beschlossen werden, hieß es am Sonntag aus dem Ministerium zur APA. Nähere Details liegen noch nicht vor.