Mückstein verteidigt gelockerte Quarantäne-Regelungen

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hält an den seit Freitag gelockerten Quarantäne-Bestimmungen fest. Auch die vom IHS am Dienstag kritisierte komplette Ausnahme für dreifach Geimpfte soll bleiben.

Diese Personengruppe sei die am besten geschützte, sagte Mückstein am Nachmittag in einem Hintergrundgespräch. IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka hatte zuvor erklärt, die Regelung sei für das Ziel der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur "kaum sinnvoll".

Gesundheitsminister hält an gelockerter Quarantäne fest

Laut Gesundheitsminister Mückstein bleibt es aber fix bei den am letzten Freitag in Kraft getretenen Regeln. Man müsse - um die kritische Infrastruktur aufrecht zu erhalten (und zu vermeiden, dass zu viele Personen aus dem Arbeitsprozess ausfallen, Anm.) - bei derjenigen Gruppe beginnen, die relativ gesehen am sichersten ist, erklärte Mückstein. Würde man diese auch weiterhin ins Kontaktpersonenmanagement miteinbeziehen, würde das außerdem die Contact Tracer schon alleine wegen der schieren Masse an zu erwartenden Fällen überfordern.