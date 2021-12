Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ruft vor dem Hintergrund hoher Corona-Fallzahlen zum Impfen gegen Influenza auf. Man könne das Gesundheitssystem "nicht noch zusätzlich" belasten.

Man könne das Gesundheitssystem "nicht noch zusätzlich mit hunderten, schwer an Grippe erkrankten Menschen weiter belasten", sagte Mückstein in einer Aussendung. Kinder - "der Motor der Influenza-Welle" - können die Impfung gratis erhalten.

Gesundheitsminister Mückstein ruft zur Influenza-Impfung auf

Die Influenza oder echte Grippe ist eine hochansteckende Infektionskrankheit. In Österreich kommt es in den Herbst- und Wintermonaten fast jährlich zu einer Grippewelle, fünf bis 15 Prozent der Bevölkerung stecken sich dabei an. Viele erkranken symptomatisch, mit starken Schwankungen versterben daran laut dem Sozialministerium österreichweit im Schnitt rund 1.000 Personen jährlich. Ein besonders hohes Risiko für schwere Verläufe haben Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen ab 65 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen und Schwangere. Die Krankheit wird sowohl über Tröpfchen als auch direkten Kontakt übertragen.