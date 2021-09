Mückstein: Keine Impfungen in Apotheken

Eine "Dingliche Anfrage" der NEOS gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) die Möglichkeit Impfbilanz zu ziehen. Es wird keien Impfungen in Apotheken und keine landesweiten Antikörper-Tests geben.

Klar gestellt wurde am Mittwoch von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), dass weiter nicht in Apotheken geimpft wird, es keine flächendeckenden Antikörper-Tests geben wird, aber bald eine neue Impf-Kampagne startet.

NEOS-Klubobfrau kritisiert Corona-Politik der Regierung

NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger hatte davor einmal mehr scharfe Kritik an der Corona-Politik der Regierung geübt. Österreich torkle und taumle deshalb von einer chaotischen Phase des Pandemiemanagements zur nächsten. Die Regeln seien viel zu unklar, es gebe massive Verunsicherung in der Bevölkerung, gerade in Schulen. Meinl-Reisinger vermutet, dass die Regierung wegen der Oberösterreich-Wahl zaudere und zögere. Die NEOS-Chefin hat dabei auch das Gefühl, dass sich die Koalition nur an der FPÖ abputze. Dabei sei es auch dank der Politik von ÖVP und Grünen so, dass jetzt z.B. Kinder und Jugendliche den Preis dafür zahlen müssten, dass viel zu wenige Erwachsene geimpft seien.