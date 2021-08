Mückstein bittet auf BKS, Türkisch und Rumänisch zur Impfung

Gesundheitsminister Mückstein outet sich als Sprachtalent: Auf Türkisch, Rumänisch und BKS (Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) bittet er auf Youtube zur Coronaschutzimpfung. Damit sollen Menschen mit Migrationshintergrund erreicht werden.

Wegen zuletzt österreichweit stagnierender Impfzahlen hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag mit persönlich gesprochenen Impf-Appell-Videos in mehreren Sprachen Menschen mit Migrationsgeschichte dazu aufgerufen, sich immunisieren zu lassen. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres erinnerte unterdessen in einer Aussendung daran, dass "nur die Corona-Impfung vor schwerer Erkrankung und einem weiteren Lockdown" schütze.