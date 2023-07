"MTV Unplugged": Christina Stürmer Comeback in Wien

Popsängerin Christina Stürmer kehrt nach längerer Auszeit für "MTV Unplugged" auf die Bühne zurück und wird in Wien auftreten. Der Ticketverkauf startet am Freitag. Für das kommende Jahr ist auch eine Tournee geplant.

Christina Stürmer gibt am 22. und 23. August zwei Konzerte im Wiener Volkstheater. Dabei entstehen Aufnahmen für "MTV Unplugged", sagte sie am Donnerstag auf Ö3. Dafür wartet Christina Stürmer gemeinsam mit ihrer Band mit Akustikversionen ihrer bekanntesten Songs auf, die im Herbst auf Album erscheinen sollen. Auch ein Konzertfilm ist geplant. 2024 geht die Erfolgssängerin dann wieder auf Tournee.

Tickets für "MTV Unplugged" mit Christina Stürmer in Wien ab Freitag

Laut einer Aussendung ist Christina Stürmer die erste Künstlerin im deutschsprachigen Raum, die eingeladen wurde, ein "MTV Unplugged"-Konzert zu spielen. Der Vorverkauf für die beiden Termine startet am morgigen Freitag (7. Juli). Welche Gäste Christina Stürmer neben ihrer Band noch begleiten werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden. Sie freue sich jedenfalls bereits sehr auf die Auftritte. "Ich hoffe, alle anderen finden das auch so crazy wie ich", meinte Stürmer in der Sendung. Die Aufzeichnung der Shows soll auch im November auf ORF 1 ausgestrahlt werden.