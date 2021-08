Mourad Aliev nach Kopfstoß disqualifiziert: Olympia-Boxer protestierte mit Sitzstreik

"Jeder weiß, ich habe gewonnen!": Der französische Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev ist in Tokio disqualifiziert worden und hat danach höchst aggressiv auf die Entscheidung reagiert.

Ungehaltene Reaktion von Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev_ Der aus Moskau stammende 26-Jährige schlug nach dem Kampf-Abbruch am Sonntag wütend in Richtung einer TV-Kamera, nachdem er mit mehreren Gesten sein Unverständnis dokumentierte.

Mourad Aliev: Sitzstreik als Protest-Reaktion auf Olympia-Disqualifikation

"Jeder weiß, ich habe gewonnen", brüllte Aliev in der fast leeren Kokugikan-Arena. Nach einiger Zeit setzte er sich fast 45 Minuten lang außerhalb der Seile auf die Ringplattform und ging in einen Sitzstreik. In dieser Zeit war allerdings eine Pause der Box-Wettkämpfe bis zur Session am Abend (Ortszeit).