Mountainbikes und Co. auf der Hohe Wand Wiese Wien testen

Von 28. - 30. September 2018 lädt das Trailcenter wieder zum Testevent für alle MTB-Freunde zur Hohe Wand Wiese Wien. Mit dabei ist auch Downhill Junioren-Weltmeisterin Valentina "Vali" Höll.

Gemeinsam mit den Freunden der Velochicks, Leiwand European Trail Wear und dem Verein WienerwaldTrails, der im Trailcenter seine Homebase gefunden hat, wird am Samstag den 29.9. ein ganz besonderer Tag organisiert. Trailpark- & Foto-Sessions bilden den Rahmen zum “big picture Vienna MTB Community” – wear your colour lautet die Devise an dem Tag und soll die Szene in ihrer vollen, gemeinsamen Stärke zum Ausdruck bringen (jeder, der im Dresscode der 3 Organisationen erscheint bekommt ein vergünstigtes BBQ-Menü).

Besonderes Highlight an diesem Wochenende: Valentina “Vali” Höll, frischgebackene Juniorinnen Weltmeisterin im Downhill und Glanzlicht der nationalen MTB-Szene, reist aus der Partnerdestination Saalbach-Hinterglemm an und mischt sich am Community Tag unter die Wiener MTB Szene. Neben einem frisch-fruchtigen Hauch an Weltcupflair bringt sie noch ein paar Tipps & Tricks mit ins Trailcenter, die sie im Rahmen der “ride with a pro-sessions” an alle TeilnehmerInnen weitergibt.