Motorradunfall in Wien-Leopoldstadt: Biker mit 1,4 Promille unterwegs

Am Freitag kam es zu einer Motorrad-Kollision in Wien-Leopoldstadt. Ein 52-jähriger Lenker war stark alkoholisiert.

Gegen 14.30 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Aspernbrücke in Richtung Untere Donaustraße unterwegs. Er wollte die Kreuzung, laut derzeitigem Ermittlungsstand bei Rotlicht, in gerader Richtung überqueren. Eine 40-jährige Motorradfahrerin fuhr die Untere Donaustraße in Fahrtrichtung Obere Donaustraße und wollte die Kreuzung mit der Aspernbrücke in gerader Richtung übersetzen.