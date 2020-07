Motorradfahrer verlor Kontrolle über Fahrzeug: Unfall in Wien-Neubau

Am Donnerstag prallte ein Biker in der Neustiftgasse gegen ein geparktes Auto, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Ein 41-jähriger Motorradlenker verlor am 23. Juli laut Zeugenaussagen die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er gegen 21.10 Uhr eine Kreuzung in der Neustiftgasse in Wien-Neubau übersetzen wollte.