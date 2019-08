Motorradfahrer starb bei Unfall in Wien-Simmering

Am Donnerstag starb ein Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall in der Haidequerstraße in Wien-Simmering.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beschleunigte ein Motorradlenker laut Zeugenaussagen sein Fahrzeug in der Haidequerstraße in Wien-Simmering sehr stark und fuhr in Richtung Margetinstraße.

Zwischen der Pfaffenaugasse und der Kapleigasse dürfte der 30-Jährige die Kontrolle über das Motorrad verloren haben und stieß mit dem Vorderrad gegen den Randstein. Bei dem Sturz zog sich der mann tödliche Kopfverletzungen zu.

Das Motorrad kam erst nach rund 150 Metern auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Wiener Berufsrettung konnte nurnoch den Tod des Mannes festtellen.