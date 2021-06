Motorradfahrer bei Unfall in Wien-Ottakring schwer verletzt

Am Sonntag kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Lenker und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Ein 71-jähriger Motorradfahrer war gegen 10.05 am Sonntag am linken Fahrstreifen der Koppstraße stadtauswärts unterwegs. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker soll in die gleiche Richtung am rechten Fahrstreifen gefahren sein. An der Kreuzung mit der Haberlgasse soll der 18-Jährige nach links eingebogen sein. Dabei kollidierte er mit dem Motorradfahrer. Der 71-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.