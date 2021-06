Motorradfahrer bei Unfall in Wien-Floridsdorf schwer verletzt

Ein Lieferauto fuhr am Samstag rückwärts aus einem Schrägparkplatz und erfasste einen vorbeikommenden Motorradfahrer. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt.

Ein Motorradlenker ist am Samstagnachmittag in der Berlagasse in Wien-Floridsdorf von einem rückwärts aus einem Schrägparkplatz fahrenden Klein-Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige wurde mit Verdacht auf Brüche an Knöchel, Unterschenkel, Rippen und Schulterblatt von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Er war nach dem Zusammenprall in der Berlagasse gegen 15.00 Uhr zu Sturz gekommen. Der 35-jähriger Lenker des Lieferautos wurde angezeigt.