Motorrad gestohlen: Wiener Polizei fahndet nach Mann ohne Vorderzähnen

Die Polizei Wien fahndet nach einem Mann, der Mitte September ein Motorrad geklaut haben soll. Er fuhr bei einer Probefahrt einfach davon.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 14. September ein Motorrad gestohlen zu haben. Zuvor soll der Unbekannte in einem Autohaus in Wien-Wieden mittels handgeschriebenem Zettel um die Besichtigung eines bestimmten Motorrads gebeten haben.