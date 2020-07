Motorrad-Dieb in Wien-Ottakring geschnappt

In der Nacht auf Dienstag wurde die Polizei auf einen Motorrad-Dieb aufmerksam, als dieser gerade das Fahrzeug am Gehsteig schob.

Streifenpolizisten nahmen am 30. Juni gegen 3.40 Uhr in der Enenkelstraße in Wien-Ottakring einen Mann wahr, der sich an einem abgestellten Motorrad zu schaffen machte. Sie stoppten den Mann, als er das Fahrzeug ohne Kennzeichen am Gehsteig schob.