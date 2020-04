Moscheen bleiben vorerst bis Ende April geschlossen

Am 23. April beginnt der Fastenmonat Ramadan. Angesichts der Corona-Epidemie ruft die Islamische Glaubensgemeinschaft dazu auf, das eigene Zuhause zu Moscheen zu machen.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) setzt die Regierungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie weiterhin um und lässt die Moscheen zumindest bis Ende des Monats geschlossen. Die Beschränkungen fallen somit in den bevorstehenden Fastenmonat Ramadan, der am 23. April beginnt. IGGÖ-Präsident Ümit Vural forderte am Mittwoch via Aussendung die Muslime auf: "Machen wir unser Zuhause zu Moscheen!"