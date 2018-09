"More Blood, More Tracks": Bob Dylan veröffentlicht neues Album

Das neue Album "More Blood, More Tracks" von Bob Dylan steht ganz im Zeichen des Meisterwerks "Blood On The Tracks" von 1975. Auf der neuen Platte sind alternative Versionen der damaligen Songs zu finden.

Die 14. Ausgabe von Bob Dylans “The Bootleg Series” steht ganz im Zeichen des Album-Meisterwerks “Blood On The Tracks” von 1975. Die CD bzw. Doppel-LP “More Blood, More Tracks” präsentierte eine alternative Version von Dylans 15. Longplayer. Am 2. November kommt außerdem eine limitierte Deluxe-CD-Box mit sechs CDs und einem Buch in den Handel.

Alternative Version des Albums “Blood On The Tracks” kommt Dylan hatte die Songs für “Blood On The Tracks”, darunter Klassiker wie “Tangled Up In Blue”, “Simple Twist Of Fate” und “You’re A Big Girl Now” zunächst im September 1974 in New York aufgenommen. Fünf Songs wurden dann aber in Minneapolis neu eingespielt und auch verwendet. Die Ur-Version der Platte zirkuliert seit damals als Bootleg.

Die CD/Vinyl-Ausgabe von “More Blood, More Tracks” biete aufschlussreiche alternative Versionen der zehn Songs von den New-York-Sessions und den bisher unveröffentlichten Take “Up To Me”, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von Sony. Die Sechs-CD-Box präsentiert die kompletten Sessions in New York in chronologischer Reihenfolge (inklusive Fehler und Studiogespräche) sowie die fünf existierenden Aufnahmen aus Minneapolis – remixt und remastert. Dazu gibt es ein Buch mit Essay, Fotos und Dylans Notizen zu den Texten.