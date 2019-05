Mordversuch nach Streit zwischen zwei Männern in Wiener Eissalon

In einem Eissalon in Floridsdorf kam es Montagnacht zu einem Streit zwischen zwei Wienern, der gehörig eskalierte. Mit einem Messer fügte einer der beteiligten Männer seinem Kontrahenten schwere Verletzungen zu.

Wie die Wiener Polizei angab, waren ein 56-jähriger und ein 57-jähriger Österreicher offenbar wegen einer Frauenbekanntschaft kurz vor 23:30 in den beinahe tödlichen Streit geraten. Schauplatz der Auseinandersetzung war ein Eissalon in der Brünner Straße unweit der Marco Polo-Gründe. Im Zuge dessen zückte der Ältere ein Messer, fügte seinem jüngeren Kontrahenten Schnitt- und Stichverletzungen im Halsbereich zu und verletzte ihn dadurch schwer. Ersten Angaben zufolge handelte es sich angeblich um lebensgefährliche Verletzungen.

Während das Opfer in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht wurde, flüchtete der 57-Jährige in seine Wohnung. Dort nahmen ihn nach kurzer Zeit Beamte des Stadtpolizeikommandos und der WEGA fest.

Spital meldet: Opfer nicht in Lebensgefahr

Das 56-jährige Opfer der Auseinandersetzung im Eissalon in Wien-Floridsdorf ist nach Angaben des Krankenhauses, in das der Mann eingeliefert wurde, nicht in Lebensgefahr. Der Verletzte wurde auf eine Normalstation verlegt, hieß es am Dienstag auf Anfrage der APA. Das Opfer erlitt eine circa 10 cm lange Schnittverletzung im Halsbereich, eine circa 10 cm lange Schnittverletzung im Oberschenkelbereich sowie eine Schnittverletzung am Daumen.