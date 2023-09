Mordversuch: Mann erdrosselte beinahe Mitbewohner mit Halskette in Wien

Ein 33-Jähriger erdrosselte beinahe einen Mitbewohner in einer Wohnungslosenunterkunft in Wien-Leopoldstadt.

Ein 33-Jähriger erdrosselte beinahe einen Mitbewohner in einer Wohnungslosenunterkunft in Wien-Leopoldstadt. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Sujet)

Ein 33-Jähriger erdrosselte beinahe einen Mitbewohner in einer Wohnungslosenunterkunft in Wien-Leopoldstadt. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Sujet)

In einer Wohnungslosenunterkunft in Wien-Leopoldstadt hat ein 33-Jähriger gegen 15:45 Uhr am Mittwoch einen 36-jährigen Mitbewohner mit dessen Panzerhalskette beinahe erdrosselt.

Ein 33-jähriger Bewohner einer Unterkunft für Obdachlose in Wien-Leopoldstadt soll am Mittwoch seinen 36-jährigen Mitbewohner mit einer Panzerhalskette fast erdrosselt haben. Der Verdächtige soll sein Opfer in dessen Zimmer erst gewürgt und in weitere Folge mit seiner Panzerhalskette zu strangulieren versucht haben. Als der 36-Jährige aber mit der Hand auf den Boden abklatschte, ließ der Angreifer von ihm ab. Die inzwischen am Tatort eingetroffene Polizei nahm den Mann fest.

33-Jähriger erdrosselte beinahe Mitbewohner mit Panzerhalskette

Eine Zeuge der Tat versuchte zuvor einzugreifen, alarmierte dann jedoch einen Betreuer der Unterkunft, der den Polizeinotruf wählte. Das Opfer wurde bei der Attacke schwer verletzt und wies starke Würgemale bzw. Drosselfurchen auf, jedoch bestand keine Lebensgefahr, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber der APA. Obwohl der Verdächtige letztendlich von seinem Opfer abgelassen hatte, gab er gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Praterstern an, dass er in Mordabsicht gehandelt habe. Hätte er einer weitere Möglichkeit, würde er diese wieder nutzen, soll der 33-Jährige laut dem Polizeisprecher gedroht haben.

Mordversuch wegen möglichem Streit wegen eines Mobiltelefons

Laut dem Ermittlungsstand könnte ein Streit wegen eines Mobiltelefons das Motiv gewesen sein, ein misslungener Suchtgifthandel könne ebenso nicht ausgeschlossen werden. Auch die psychische Disposition des Verdächtigen könnte in Zusammenhang mit der Tat sehen, so Dittrich.