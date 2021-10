Mordverdächtiger Bierwirt will "frei sein": Antrag abgewiesen

Der 42-jährige Betreiber eines Bierlokals, der am 29. April 2021 in Wien-Brigittenau seine Ex-Freundin erschossen haben soll, stellte einen Enthaftungsantrag, der nun vom Landesgericht abgewiesen wurde.

Justizintern und in Anwaltskreisen für Verwunderung sorgt jener Betreiber eines Bierlokals, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Mordes ermittelt, weil er am 29. April 2021 in Wien-Brigittenau mit einer Faustfeuerwaffe auf seine Ex-Freundin geschossen hatte. Die 35-Jährige starb in einem Spital. Obwohl das Gesetz bei Mordverdacht die bedingt obligatorische U-Haft vorsieht, stellte der Bierwirt einen Enthaftungsantrag, der nun vom Landesgericht abgewiesen wurde.