Mordverdacht: 88-Jähriger tot in seiner Wohnung in Wien gefunden

Zu den Todesumständen des 88-Jährigen, zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen wollte die Polizei Donnerstagmittag keine weiteren Angaben machen. Die Untersuchungen in der Wohnung des Mannes in Wien-Fünfhaus seien am Vormittag noch im Gange gewesen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös auf APA-Anfrage. Die Ermittlungen der Mordgruppe des Landeskriminalamts stünden “noch ganz am Anfang”.